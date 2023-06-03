يرغب الآلاف من طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية التعرف على بدائل الثانوية العامة 2023 بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية عبر جوجل، من خلال الالتحاق بمدرسة أخرى، عقب إتمام الشهادة الإعدادية، ويكون من بينها مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك سيكون إما خوفاً و قلقاً من مرحلة الثانوية العامة أو من أجل توفير الوقت والجهد، وكثر التساؤل عنها عقب ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2023 ببعض المحافظات، ومع قرب ظهورها في المحافظات الأخرى.

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف على بدائل الثانوية العامة 2023

وفي هذا الصدد تنشر «الدستور»، كافة التفاصيل عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، وهي من إحدى بدائل الثانوية 2023 المتميزة، والتي يُقبل ويريد الكثير على الالتحاق بها، وذلك يكون نظرًا لمميزاتها المتعددة.

بدائل الثانوية العامة 2023

وتضم مختلف محافظات الجمهورية، عدد كبير من بدائل الثانوية العامة لعام 2023 للبنات والبنين، ومن بينها “مدرسة بي تك للتكنولوجيا”، حيث ستشمل تلك البدائل مجالات متنوعة ومنها التكنولوجي والذهب والبترول والفندقي، والكثير من المجالات التي ستُساهم في تخريج شباب قادر، وعلى أنّ يقتحم أسواق العمل، فضلًا عن الإتاحة لإكمال المرحلة الجامعية بكليات مميزة.

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية



يرجع التأسيس لمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2020/2021، حيث أن جرى تأسيسها بالشراكة مع “بي – تك للتجارة والتوزيع”، لكي تضم الكثير من التخصصات وهي أبرزها التسويق، وأساليب عرض المنتجات، بدلا عن الإمداد والتوريد، وخدمات العملاء، وكذلك الخدمات اللوجيستية، طبق بيان سابق لها.

مميزات مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية



وتكمن مميزات مدرسة “بي تك للتكنولوجيا التطبيقية” في الآتي:



يحصل التلميذ الذي تخرج بها يحصل على شهادة تخرج مصرية تطابق المعايير الدولية.

توفير فرص تعيين في شركات الشريك الصناعي فور التخرج.

الحصول على تدريب عملي طوال فترة الدراسة في عدة شركات صناعية.

منح الطلاب مكافآت مالية خلال فترة التدريب.

تسليم الطلاب زي مدرسي.

يحصل الطالب فور إنهاء الدراسة على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقالت المدرسة ببيان سابق لها، إنّ الحد الأدنى للقبول يبلغ 230 درجة.