لطلاب الشهادة الإعدادية.. توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023-2024

تنسيق الثانوية العامة لهذا العام الدراسى 2023-2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها على موقع البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 للطلاب في المحافظات.

تنسيق الثانوية العام محافظة القاهرة العام الماضى

ومن المتوقع أن يقترب تنسيق الثانوية العام للمحافظات للعام الحالى 2023-2024 من تنسيق العام الماضى قد يزيد درجة أو اثنين أو ينقص درجة أو اثنين.

وجاء تنسيق المرحلة الأولى في محافظة القاهرة العام الماضى 240 درجة، وبعد ذلك جاء في المرحلة الثانية 235 درجة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة لعدة محافظات على مستوى الجمهورية طبقا لتنسيق العام الماضى

الجيزة

يتوقع أن يقترب تنسيق الثانوية العامة لهذا العام للشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الجيزة من 220 درجة

الشرقية

يتوقع أن يقترب تنسيق الثانوية العامة لهذا العام للشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الشرقية هو 225

الغربية

يتوقع أن يقترب تنسيق الثانوية العامة لهذا العام للشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الغربية هو 230

كفر الشيخ

يتوقع أن يقترب تنسيق الثانوية العامة لهذا العام للشهادة الإعدادية لطلاب محافظة كفر الشيخ هو 227 درجة

سوهاج

يتوقع أن يقترب تنسيق الثانوية العامة لهذا العام للشهادة الإعدادية لطلاب محافظة سوهاج من 258

الدقهلية

يتوقع أن يقترب تنسيق الثانوية العامة لهذا العام للشهادة الإعدادية لطلاب محافظة 250 درجة

الإسكندرية

يتوقع أن يقترب تنسيق الثانوية العامة لهذا العام للشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الإسكندرية من 225 درجة

الشروط التى يتحدد من خلالها تنسيق الثانوية العامة

- هناك علاقة طردية بين تحديد درجات التنسيق وبين ارتفاع المجاميع لطلاب الشهادة الإعدادية