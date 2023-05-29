الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس العراقي يشدد على التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مع السعودية

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

 شدد رئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم ،على ضرورة التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مع السعودية.

وذكرت الرئاسة العراقية  في بيان، أن عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، ورحَّب الرئيس العراقي بالسفير وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى موسم الحج للعام الحالي والإجراءات والتسهيلات التي تقدم للحجاج العراقيين.

وأكد الرئيس العراقي وفقاً للبيان أهمية تعزيز التعاون الثنائي خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، مشيداً بالتطور الحاصل في العلاقات التاريخية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام بما يخدم شعوب المنطقة.

بدوره، أوضح السفير السعودي مدى حرص ورغبة المملكة بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع العراق، من خلال إدامة التواصل بين البلدين وبما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين.

عبد اللطيف جمال رشيد رئيس العراقي السعودية بغداد موسم الحج العراقيين المملكة العربية السعودية العراق

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