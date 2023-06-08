تيسيرات من القوات المسلحة لإنهاء المواقف التجنيدية لطلاب مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لجنة تجنيدية وطبية إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم وإجراء الكشف الطبي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم، وتماشيًا مع منظومة الرعاية المتكاملة التى تقدمها الدولة لهم.

ونقل اللواء عبدالناصر يوسف محمد، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تفخر دومًا بشبابها من ذوى الهمم باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة، مؤكدًا على أن إدارة التجنيد والتعبئة تعمل دائمًا على التيسير والتسهيل وإنهاء جميع المواقف التجنيدية للشباب من ذوى الهمم.

وأشار أيمن أحمد موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى مساعدة أبنائها من ذوى الهمم، لافتًا الى امتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية.

وكرّم رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة يرافقه عميد محمد صبحى مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، عددًا من طلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم، وتوزيع هدايا رمزية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.

وأعقب ذلك التقاط صورة تذكارية وتقديم الموسيقات العسكرية عددًا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة لإدخال البهجة والسرور على الطلبة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.