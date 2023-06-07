تنسيق مدرسة ايجيبت جولد، ارتفعت معدلات البحث عنه عبر “جوجل”، من طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين بالعام الدراسي الحالي 2022 -2023، بهذه الكلمات البحثية، لمعرفة تنسيق الالتحاق بالمدرسة.

وتعد مدرسة ايجيبت جولد، ضمن مدارس تكنولوجيا التطبيقية، من بدائل المدارس عن الثانوية العامة.

تنسيق مدرسة ايجيبت جولد للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وتحدد وزارة التربية والتعليم، تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في نهاية شهر يونيو الجاري، تتراوح تنسيق المدارس التكنولوجيا التطبيقية ما بين 240 لـ 260 درجة.

ونقدم في هذا التقرير شروط القبول في مدرسة “Egypt Gold” للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم فيها.

وتكون مدة الدراسة 3 سنوات ويحصل الخريجين على دبلوم فني في تخصص تصنيع المجوهرات والحلي معتمد دوليا.

ويتكون المنهج الدراسي من العلوم الأساسية والثقافية والفنية في مجال التخصص لمدة يومين في الأسبوع والتدريب العملي داخل المصانع والشركات 3 أيام في الأسبوع .

كما يحصل الطالب على مكافأة مقابل التدريب العملي قيمتها 3 ألاف جنيه

يوجد مدرسة واحدة حتى الآن في مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

شروط القبول بمدرسة ايجيبت جولد

حدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط للالتحاق بمدرسة Egypt Gold ، وهى أن يحصل الطالب على الحد الأدني للقبول في المدرسة وفقًا للتنسيق 220 درجة، ةألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا في اول أكتوبر، وأن يجتياز الطالب المتقدم للإلتحاق بالمدرسة اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والمقابلات الشخصية، أن يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون الطالب لائق طبيًا، وأن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية).

المدرسة تتكون من 13 فصلًا دراسيًا بجوار المنطقة رقم 1 بمدينة العبور على مساحة 9 آلاف و844 مترًا وتتكون من مبنى 3 أدوار وبها مكاتب لشئون الطلاب وصالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش.

يقدم الطلاب المتقدمين للدرسة في مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 الأوراق التالية:-

بيان نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية، وصورة شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، وصورة بطاقة ولي الأمر، وطلب إلتحاق بالمدرسة موقع من ولي الأمر، عدد 4 صور شخصية للطالب المتقدم حديثة.