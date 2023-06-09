للبنين والبنات.. تعرف على بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية 2023

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول معرفة بدائل الثانوية العامة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023، للبنين والبنات من خلال مؤشر البحث “جوجل” نظرا للجوء الكثير من الطلب إلى محاولة الهروب من صعوبة الثانوية العامة.

“الدستور” ترصد خلال السطور التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

بدائل الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023

مدارس الصناعة والتكنولوجيا

للباحثين عن فرصة للالتحاق بالمدارس التى تهتم بالصناعة والتكنولوجيا فعليك اللجوء لاختيار واحدة من هذه المدارس وهى :

للبنين فقط ..مدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا

مدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا، هى واحدة من المدارس المتخصصة في مجالات التصنيع الميكانيكي، والتركيبات الكهربائية، والتبريد والتكييف، ومن شروطها أن لا يتعدى سن التلميذ 18 عام فى بداية شهر أكتوبر فى عام التقديم وتقبل طلاب المدارس الأزهرية بعد إجراء عدة أختبارات فى الرياضة واللغة وهى مدرسة للبنين ولها مراكز تدريب وأماكن لإقامة التلميذ كما إنها تصرف للتلاميذ راتب شهرى وتضمن له الوظيفة بمصانع توشيبا العربى عقب التخرج كما تتيح فرصة للالتحاق بكليات الهندسة.

بنين وبنات ..التكنولوجيا التطبيقية

تملك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 21 مدرسة فى مصر منتشرة فى عدة محافظات تهتم بالتعليم الصناعى و التكنولوجى وتصرف عائد شهرى للطلاب .

بنين وبنات ..مدرسة we للاتصالات

"we للاتصالات".. هي أحدى المدارس التى أنشأت حديثا وتهتم بتكنولوجيا الاتصالات ومدة الدراسة بها 3 سنوات ويمكن لخريجها الالتحاق بكليات الهندسة فى تخصصات الاتصالات وتشترط أيضا أن لا يتعدى سن الطالب فى أول أكتوبر عن 18 عام بالإضافة إلى تمتعه باللياقة الطبية وأن يكون مصرى الجنسية بالإضافة لضرورة اجتياز المقابلة الشخصية ..

للبنين فقط ..مدرسة الصالحية بعد الإعدادي

مدرسة الصالحية هى مدرسة تقبل البنين فقط وتخصص فى في دراسة الزراعة والري والإنتاج الحيواني ومدة الدراسة ثلاث سنوات .

بنين فقط ..مدرسة غبور

غبور هى واحدة من المدارس التى تهتم بالصناعة وتمنح لطلابها ثلاث شهادات علمية بعد انتهاء فترة الدراسة، أحدهما من الغرف الألمانية العربية للصناعة، والدراسة بها لمدة ثلاث سنوات .

المدرسة تتخصص في مجالات مختلفة من ضمنها إصلاح السيارات، ودهان السيارات، بالإضافة إلى صيانة سيارات النقل الثقيل، والمدرسة تقبل الطلاب من القاهرة والمحافظات.

بنين فقط ..مدرسة الضبعة النووية 2023

مدرسة الضبعة النووية، انشأت حديثا وتقبل الذكور فقط وتشترط أن تكون درجات الطالب المتقدم في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات لا تقل عن 90% منا أنها تقبل تنسيق عالى .

بنين فقط.. مدرسة السويدي

مدرسة السويدي واحدة من المدارس التى تهتم بدراسة الصناعة وهى تتبع مجموعة السويدي إلكتريك في أقسام صناعة الحديد والصلب وصناعة البلاستيك والخدمات اللوجستية ومكونات الطاقة الكابلات وميكانيكا وصيانة المحولات والإلكترونيات الصناعية، وأيضا يعمل على صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة.

بنين فقط.. مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

واحدة من المدارس التى تهتم بقطاع الصناعة والتكنولوجيا وتشترط أن يكون الطالب من المقيمين داخل محافظة القاهرة .

وكان تنسيقها العام الماضى 240 درجة.

بنين.. مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل 2023

المجمع التكنولوجي المتكامل،مدة الدراسة بها 7 سنوات وهي مدرسة للتعليم الفني والتكنولوجي وحصلت على منحة تقدر بمليون دولار لإنشاء مركز تدريب مهني.

بنين.. مدرسة البترول 2023

مدرسة البترول توجد فى عدة محافظات هى الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح وتنسيقها مرتفع وصل إلى 260 درجة العام الماضى وتشترط أن لا يتعدى السن 18 عام بداية أكتوبر 2023.

بنين.. مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2023

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، مقرها في عدد قليل من محافظات وهي القاهرة وبني سويف وأسيوط والبحيرة والمنوفية، وتقبل البنين فقط وتنسيقها مرتفع و تؤهل خريجها للعمل فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

بنين وبنات.. مدرسة الذهب والحلي 2023

مدرسة الذهب والحلي بمنطقة العبور، وهي مدرسة أنشأت حديثا وتستقبل تلاميذ محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية.

مدرسة الذهب والحلي بمنطقة العبور هي أول مدرسة تم إنشائها في مصر والشرق الأوسط، وتشترط المدرسة لقبول الطلاب الجدد ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2023 عن 18 سنة، كما يشترط أن يكون الطالب مصري لائق طبيا.

مدرسة الطباعة الصناعية 2023

مدرسة الطباعة الثانوية الصناعية مقرها منطقة شبرا في القاهرة، تقبل الخرجين من الشهادة الإعدادية لا يقل عن 180 درجة بشرط الإ يتجاوز سن الطالب عن 18 سنة.

بنين وبنات.. مدرسة التمريض العام

مدرسة التمريض وهى تتبع لوزارة الصحة، وتوجد في جميع محافظات مصر وتنسيقها يتلف من محافظة لأخرى وتوفر الوظائف عقب التخرج مباشرة .