رابط نتيجة الثانوية الصناعية و الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الصناعية 2023 وكذلك نتيجة الدبلومات الفنية.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الصناعية 2023 وباقى الدبلومات الفنية 2023

معروف فى الأوساط التعليمية أن نتيجة الثانوية الصناعية وكذلك نتائج الدبلومات الفنية يتم الإعلان عنها من قبل كل مديرية تعليمية على حده كما هو متبع فى الأعوام الدراسية السابقة وبعد ذلك يتم الإعلان إلكترونيا عن نتائج الطلاب ـ وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إمكانية الاستعلام الالكتروني عن النتائج من خلال طرح رابط التعليم الفنى .

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الصناعية و الدبلومات الفنية 2023

1- الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني من خلال الضغط على هذا الرابط.

https://fany.emis.gov.eg/

2- تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

3- كتابة جميع بيانات الطالب.

4- اختيار أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية.

5- تحديد الثانوي الصناعي.

6- كتابة رقم جلوس الطالب.

7- تحديد محافظة الإقامة.

8- تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

9- الضغط على كلمة استعلام.

10- تظهر بعدها نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد نتيجة الثانوية الصناعية و الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

تناقلت أخبار أن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية الصناعية (ثلاث-خمس) سنوات وكذلك نتيجة الدبلومات الفنية 2023/2024 فى نهاية الشهر الحالى وحتى بداية الأيام الأولى من شهر يوليو 2023 وسوف تتوفر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط في المدارس، وذلك خلال اليوم التالي من اعتماد نتائج الدبلوم الفني، وظهورها عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

وقد ادى ما يقرب من 760 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية يوم 20 مايو الماضى 2023 وسط حراسات امنية مشددة في جميع المحافظات، وقد أدوا الإمتحانات العملية و المعملية في مختلف التخصصات «زراعي، وصناعي، و فندقي، وتجاري»، وذلك وفقًا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم .