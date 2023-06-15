الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني

الدبلوم التجاري
الدبلوم التجاري

ننشر لكم موعد ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني، حيث يبحث الكثير من طلاب الدبلوم الفني التجاري لعام 2022-2023، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن موعد الإعلان عن النتائج، بالتزامن مع انتهاء  الامتحانات التحريرية يوم الخميس الماضي الموافق  8 يونيو 2023.

موعد ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني

وفي هذا الإطار، يتساءل الكثير من  طلاب الدبلومات الفنية التجارية عن موعد ظهور النتائج، وذلك بعد مرور أسبوع على انتهاء الامتحانات، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج سيتم اعتمادها والإعلان عنها رسميًا، بعد انتهاء إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

رابط نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الدبلوم التجاري الفصل الدراسي الثاني لعام “2022-2023”، الإطلاع علي النتائج عبر بوابة التعليم الفني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الطالب/ة تسجيل الدخول علي بوابة التعليم الفني عبر الرابط التالي: 
https://fany.emis.gov.eg/
الخطوة الثانية: علي الطالب/ة تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة إدخال بيانات الطالب.
الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة  إدخال رقم جلوس الطالب.
الخطوة الخامسة: علي الطالب/ة  تحديد محافظة الإقامة.
الخطوة السادسة: علي الطالب/ة تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
الخطوة السابعة: علي الطالب/ة  الضغط على كلمة «استعلام».
وأخيراً: تظهر أمامك نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

رابط بوابة التعليم الفني للنتائج الدبلومات الفنية 2023

ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بجميع التخصصات من خلال الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني التالي:
https://fany.emis.gov.eg/.

توزيع درجات الدبلوم التجاري 2023

• مجموع دبلوم تجاري 5 سنوات بالكامل 450 درجة.
• مجموع دبلوم تجاري 3 سنوات الكلي من 580 درجة
• مجموع دبلوم تجاري تعليم مزدوج بالكامل من 800 درجة.

طريقة حساب النسبة المئوية لمجموع الدبلومات الفنية 2023

ويمكن حساب نسبة المجموع المئوية لمجموع الدبلوم الفني من خلال قسمة المجموع الذي حصل عليه الطالب على مجموع شهادة الدبلوم ثم ضرب الناتج في 100.

أقرأ أيضاً

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وخطوات الاستعلام برقم الجلوس

نتيجة دبلوم التجارة ظهور نتيجة دبلوم التجارة موعد ظهور نتيجة دبلوم التجارة بوابه التعليم الفني الدبلوم الفني التجاري الدبلومات الفنية 2023 رابط بوابة التعليم الفني توزيع درجات الدبلوم التجاري 2023 طريقة حساب النسبة المئوية

الأكثر قراءة

قتلته بحقنة بنج.. اعترافات صادمة من قاتل طبيب الساحل

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية

مدفون أسفل البلاط.. تفاصيل مؤلمة في مقتل طبيب الساحل

مشارك فى الحوار الوطنى لـ"الدستور": نطالب بتقديم حزم من الدعم لصغار المستثمرين

تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بمراكز المنيا

بتهمة سب الخطيب.. مرتضى منصور يعود للاقتصادية فى قضية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى