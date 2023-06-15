ننشر لكم موعد ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني، حيث يبحث الكثير من طلاب الدبلوم الفني التجاري لعام 2022-2023، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن موعد الإعلان عن النتائج، بالتزامن مع انتهاء الامتحانات التحريرية يوم الخميس الماضي الموافق 8 يونيو 2023.

موعد ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني

وفي هذا الإطار، يتساءل الكثير من طلاب الدبلومات الفنية التجارية عن موعد ظهور النتائج، وذلك بعد مرور أسبوع على انتهاء الامتحانات، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج سيتم اعتمادها والإعلان عنها رسميًا، بعد انتهاء إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

رابط نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الدبلوم التجاري الفصل الدراسي الثاني لعام “2022-2023”، الإطلاع علي النتائج عبر بوابة التعليم الفني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الطالب/ة تسجيل الدخول علي بوابة التعليم الفني عبر الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg/

الخطوة الثانية: علي الطالب/ة تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة إدخال بيانات الطالب.

الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة إدخال رقم جلوس الطالب.

الخطوة الخامسة: علي الطالب/ة تحديد محافظة الإقامة.

الخطوة السادسة: علي الطالب/ة تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

الخطوة السابعة: علي الطالب/ة الضغط على كلمة «استعلام».

وأخيراً: تظهر أمامك نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

رابط بوابة التعليم الفني للنتائج الدبلومات الفنية 2023

ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بجميع التخصصات من خلال الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني التالي:

https://fany.emis.gov.eg/.

توزيع درجات الدبلوم التجاري 2023

• مجموع دبلوم تجاري 5 سنوات بالكامل 450 درجة.

• مجموع دبلوم تجاري 3 سنوات الكلي من 580 درجة

• مجموع دبلوم تجاري تعليم مزدوج بالكامل من 800 درجة.

طريقة حساب النسبة المئوية لمجموع الدبلومات الفنية 2023

ويمكن حساب نسبة المجموع المئوية لمجموع الدبلوم الفني من خلال قسمة المجموع الذي حصل عليه الطالب على مجموع شهادة الدبلوم ثم ضرب الناتج في 100.