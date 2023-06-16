الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متوفر| بوابة نتائج التعليم الفني 2023 نتيجة الدبلومات الفنية الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

ننشر لكم رابط بوابة نتائج التعليم الفني 2023 نتيجة الدبلومات الفنية الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة، حيث بدأ الآلاف من طلاب التعليم الثانوي الفني، البحث عبر محركات البحث المتواجدة خاصةً «جوجل»، عن موعد الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، بالإضافة إلي الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني.

ولذلك يرصد “الدستور” لقراءه خلال السطور التالية رابط بوابة التعليم الفني 2023 للحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

كان قد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد انطلاق الامتحانات لجميع التخصصات، وذلك اعتباراً من يوم 20 مايو للامتحانات العملية، ومن يوم 27 مايو للامتحانات التحريرية والتي انتهت يوم 8 يونيو 2023.

موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

منذ انتهاء الامتحانات التحريرية بدأت الكنترولات على مستوى محافظات جمهورية مصر، في تصحيح اجابات الطلاب، حيث تمر النتائج بالعديد من الطرق والتي تبدأ بالتصحيح وتقدير الدرجات، ثم المراجعة بكل دقة، قم رصد درجات الطلاب في قوائم مدونة برقم الجلوس الخاص بكل طالب، ثم يتم الإعلان عن أسماء أوائل كل شريحة من شرائح التعليم الفني.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من من المتوقع أن تظهر النتائج بعد مرور أسبوع على انتهاء الاختبارات التحريرية.

أول أسبوع من يوليو.. تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023

بوابة نتائج التعليم الفني 2023 نتيجة الدبلومات الفنية

وفي هذا الإطار، يتيح لمئات الطلاب والطالبات الاستعلام/ الاطلاع علي نتيجة الدبلومات الفنية سواء كانت: الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة، من خلال الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني من هنا.
https://fany.emis.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات

أولًا: الدخول علي بوابة التعليم الفني عبر الرابط الأسبق.
ثانياً: اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة أمامك في الموقع.
ثالثاً: إختيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.
رابعاً: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة والاسم بشكل صحيح.
خامساً: الضغط على أيقونة الحصول علي النتيجة.
وأخيراً تظهر النتائج مباشرةً عقب اعتمادها وظهورها رسمياً.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

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