زاد البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس مع اقتراب إعلان مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 والتي انتهت في شهر مايو الماضي وأجريت وفقا للجدول الزمني المعلن عنه رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها ونظامها التعليمي الـ(3-5) سنوات الاستعلام عن نتائجهم في امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال اسم الطالب ورقم جلوسه في الامتحانات النهائية للعام.

يذكر أن طلاب الدبلومات الفنية خضعوا للامتحانات العملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في المدارس المقيدين بها قبل انطلاق الامتحانات النظرية يوم السبت الموافق 27 مايو الماضي والتي تستمرت حتى يوم 7 يونيو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني المعتمد رسميا.

خطوات الحصول على نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله معرفة نتائج طلاب الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها ( الصناعي، الزراعي، التجاري، …) ونظاميها العلمي الـ ( 3-5) سنوات في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التعليم الفني.

وضع علامة صح على نوع الخدمة المقدمة (الاستعلام عن نتائج الطلاب).

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بالتفصيل.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات.

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023

يتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عقب اعتماد النتيجة رسميا في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات عقب إنتهاء كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد ومراجعة الكشوف لكافة المواد الدراسية واعتمادها من المحافظ ونشرها عبر الموقع الإلكتروني.

اقرأ أيضا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023