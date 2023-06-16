الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2023 لغة عربية

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

ارتفعت معدلات بحث طلاب الثانوية العامة عن نماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2023 لغة عربية للاستعداد لامتحان المادة الأحذ القادم 18 يونيو 2023.
 

نماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2023 لغة عربية
 

وينشر “الدستور” في التقرير التالي، رابط الوصول إلى نماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2023 لغة عربية وباقي المواد المقررة. 

ويمكن الوصول إلى نماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2023 لغة عربية من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

ومن خلال الرابط السابق يمكن تحميل النماذج على جهازك. 

ويوجد نماذج استرشادية لمختلف المواد المقررة على طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 ويمكن تحميلها بكل سهولة. 

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

يمتحن طلاب الثانوية العامة الأحد المقبل 18 يونيو 2023 مادة اللغة العربية..

- الثلاثاء 20 يونيو 2023 

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية 

- الأحد 25 يونيو 2023 

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية 

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الأحد الموافق 2 يوليو 2023 

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية 

وامتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية. 

- الثلاثاء 4 يوليو 2023 

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة). 

- الخميس 6 يوليو 2023 

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

تنسيق مدارس البترول 2023.. بدائل الثانوية العامة

- الأحد 9 يوليو 2023 

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم

وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل 
وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 11 يوليو 2023 

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  

- الخميس  13 يوليو 2023 

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم 

وامتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية علمي رياضة

وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 

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