ارتفعت معدلات بحث طلاب الثانوية العامة عن نماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2023 لغة عربية للاستعداد لامتحان المادة الأحذ القادم 18 يونيو 2023.



نماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2023 لغة عربية



وينشر “الدستور” في التقرير التالي، رابط الوصول إلى نماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2023 لغة عربية وباقي المواد المقررة.

ويمكن الوصول إلى نماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2023 لغة عربية من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

ومن خلال الرابط السابق يمكن تحميل النماذج على جهازك.

ويوجد نماذج استرشادية لمختلف المواد المقررة على طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 ويمكن تحميلها بكل سهولة.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يمتحن طلاب الثانوية العامة الأحد المقبل 18 يونيو 2023 مادة اللغة العربية..

- الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية

وامتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة).

- الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم

وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل

وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة

- الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم

وامتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية علمي رياضة

وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية



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