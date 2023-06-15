تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2024 بالقاهرة، بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية ومعرفة الطلاب لنتيجتهم وبدء الاستعداد للتقديم للعام الدراسي القادم بمعرفة التنسيق المتاح وفقا لمجموعهم.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة

وننشر في التقرير التالي تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة القاهرة، وفق ما تم تحديده وكذلك في عدد من المحافظات.

في البداية يجب العلم أن تنسيق دخول ثانوية عامة يختلف من محافظة لأخرى وهو ما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويكون الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة بجميع المحافظات 200 درجة.

واعتمد محافظ القاهرة تنسيق دخول الثانوية العامة في محافظة القاهرة في المرحلة الأولى ليكون 240 درجة، أما في المرحلة الثانية يكون التنسيق 235 درجة.

ولمن يرغب في التقديم للثانوية العامة في خارج النطاق الجغرافي، يجب أن يكون حاصلًا على مجموع 266 درجة في الشهادة الإعدادية وبشرط ألا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب.

وإذا حصل الطالب على مجموع 256 درجة، فإنه يسمح بالتقديم في المدارس داخل الإدارة التعليمية ولكن دون الالتزام بالقيد بالمربع السكني.

الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة 2023

طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة مرفق به الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة

أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورتين منها

صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم

البطاقة الصحية للطالب

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصورتين منها

6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب

بطاقة الاختيار

2 طابع مهن تعليمية

حافظة بلاستيكية وملف ورقي

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

وبلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي “2022-2023” نحو 85.1%.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة الموجود هنا.