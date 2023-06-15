الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بمدارس الفيوم

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني، إذ يبدأ بمادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 من يوليو المقبل.

وتبدأ جميع الامتحانات في الساعة التاسعة صباحًا، في مراكز الفيوم والإدارات التعليمية المختلفة، بحسب ما كشفته مديرية التربية والتعليم.

وجاء الجدول كالتالي: 

- يوم السبت 22 يوليو: مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 23 يوليو: مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

- يوم الإثنين 24 يوليو: امتحان مادة الهندسة.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو: الجبر والإحصاء ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا معلومات.

- يوم الأربعاء 26 يوليو: مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 28 يوليو: مادة العلوم.

وكشف الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن نسبة النجاح في الشهادة بالفيوم الدور الأول بلغت 79.10%.

وأوضحت أماني قرني، أن تنسيق الشهادة الإعدادية بالفيوم، يجري الإعلان عنه في نهاية الأسبوع المقبل.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الثاني الفيوم

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