لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على تنسيق مدرسة الضبعة النووية لعام ٢٠٢٣

بعد ظهور نتيجة الشهادة الخاصة بالمرحلة الإعدادية خلال الأيام القليلة الماضية، يبحث الكثير من أولياء الأمور على موقع البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر “جوجل” عن المدارس الثانوية ومن بينها البحث عن تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023.

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية تنسيق مدرسة الضبعة النووية لعام ٢٠٢٣.

يجب على الشخص الذي يريد أن يلتحق بمدرسة الضبعة النووية الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عام وأزهري دور أول ٢٠٢٣، بمجموع ألا يقل عن 260 درجة، وألا تقل درجات الطالب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

خطوات التقديم في مدرسة الضبعة النووية لعام ٢٠٢٣

على أولياء الأمور في البداية التسجيل في استمارة التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لا بد وضروري على المتقدم إنهاء كل الإجراءات ثم طباعة إستمارة التقديم.

يجب توقيع علي الاستمارة ولى الأمر لأجل تقديمها إلى شئون الطلبة والإدارات التعليمية لكي تتم مراجعتها ثم اعتمادها.

ضرورة تقديم صورتين شخصيتين حديثتين للطالب مع صورة من بيان نجاح الشهادة الإعدادية وصورة من شهادة الميلاد، كما تقوم المديريات التعليمية بأخذ الأوراق بعد اعتمادها مع سداد مقابل أداء الخدمة.