الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح نفسية لطلاب الثانوية قبل امتحان اللغة العربية

جريدة الدستور

بدأ طلاب الشهادة الثانوية أداء امتحاناتهم للعام الدراسي 2023، الاثنين الماضي، بالمواد غير المضافة للمجموع المتمثلة في: التربية الدينية والوطنية، الاقتصاد والإحصاء الذي واجه فيه الطلاب صعوبة على الرغم من عدم إضافة درجاته للمجموع.

وانتاب الطلاب حالة من الرعب بعد الانتهاء من امتحان الإحصاء، بالتزامن مع اقتراب موعد امتحان اللغة العربية الذي يؤدي، الأحد المقبل، ونقدم من خلال هذه السطور نصائح نفسية من عضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس علي عبد الراضي.

وقال عبدالراضي، لـ"الدستور" إنه يجب على الطلاب التركيز على المادة المقبلة وعدم مقارنتها بما مضى والبعد عن التشتيت بالحديث المستمر عن المواد التي تم الانتهاء منها، وعلى الأهالي توفير بيئة هادئة لأبنائهم الطلاب للمذاكرة داخلها.

ونصح بضرورة البعد عن استخدام الهواتف المحمولة كونها تشكل انشغال وخلق لغبطة في عقول الطلاب، كما هناك البعض من الأشخاص الذين يحاولون إثارة الجدل بطرح توقعات لا تمت للواقع بصلة، لذلك يجب البعد عن استخدام الهواتف، والتخلص من أي مشتتات أخرى في المكان ومحاولة التخلص منها أو التعامل معها بشكل مناسب، مشددًا على ضرورة النوم بشكل جيد في أيام الامتحانات والبعد عن الأفكار السلبية تجاه أي توقعات تخص الامتحانات.

وتابع أنه يجب تناول الأطعمة الصحية، حيث تعمل على التعايش بشكل سليم فالجسم يحتاج إلى طعام جيد ليعمل بكفاءة، وللتخلّص من التوتر والقلق، ويجب البعد عن المشروبات الغازية والكافيين بكثرة.

كما نصح الطلاب بممارسة الرياضة، حيث تساعد في التخلص من مشاعر القلق والاكتئاب، كما أنها تساعد في النوم بشكل عميق فعند أداء جزء بسيط منها مع تنظيم الوقت يتمكن الطلاب من الأداء المتميز في الامتحانات.

الاقتصاد والاحصاء إضافة درجاته للمجموع البعد عن استخدام الهواتف المحمولة أيام الامتحانات الأطعمة الصحية ممارسة الرياضة

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