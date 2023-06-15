روشتة أوائل الثانوية العامة والأزهرية للطلاب قرب الامتحانات

قدم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، مجموعة من النصائح للطلاب لعبور أهم مرحلة في طريقهم.

ومن جانبها قالت أميرة أسامة، إحدى أوائل الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية، إن أهم شيء بالنسبة للمواد الشرعية والأدبية هو المذاكرة من أول يوم، خاصة وأن المنهج يكون كبيرًا، وبالتالي تحتاج العمل عليها منذ اليوم الأول، وعدم تراكم أي شيء، فإذا تم مراكمة درس يكون من الصعب لم جميع الدروس الفائتة".

وتابعت: "كنت بذاكر دروسي أول بأول وأحل عليها، لأن الحل يعتبر أهم من المذاكرة لأنه يعمل على تثبيت المعلومة، كما يتيح لي معرفة عدد كبير من الأسئلة المتنوعة".

وأشارت إلى أنها في هذا التوقيت من العام الماضي، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات، كانت تحرص على مراجعة المواد من بدايتها، لكن ليس مراجعة بالتفصيل، لكنها كانت تفضل الحل بشكل مكثف، لتكتشف نقاط الضعف لديها وتعيد مذاكرتها من جديد.

وقالت شهد مجدي، إحدى أوائل الثانوية العامة علمي علوم، إنها مع قرب موعد الامتحانات كانت تحرص على حل الامتحانات لترى نماذج متنوعة ومختلفة، كما تحرص على مراجعة الموضوعات التي تحتاج إلى الحفظ.