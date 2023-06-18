الرسمي| رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 و5 سنوات برقم الجلوس والاسم

تزايدت معدلات البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 و5 سنوات برقم الجلوس والاسم عبر بوابة نتائج التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع انتهاء الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية للعام الدراسي 2022-2023.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية الفندقية نظام 3 سنوات، والإعدادية المهنية ونظام السنوات الخمس وتعليم وتدريب مزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

وقال نائب الوزير للتعليم الفني، إن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات مستمرة داخل تمهيدا لتجهيز النتائج لاعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية شهر يوليو المقبل.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية والعملية

وأدى طلاب الصف الثالث والثانوي الفني الامتحانات التحريرية في عدد 1337 مادة امتحانية لنهاية العام الدراسي 2022-2023 خلال الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وفقا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

فيما استمرت الامتحانات العملية بالمعامل لطلاب الدبلومات الفنية حتى يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 715432 طالب وطالبة، موزعين على 2542 لجنة امتحانية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 برقم الجلوس

فعلت وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الفني للطلاب لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

• تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/.

• اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

• تحديد محافظة الإقامة.

• تحديد نوع الدبلوم الفني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).

• كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

• إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

• تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

• الضغط على كلمة استعلام.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط لطلاب الدبلوم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي الفندقي من خلال الذهاب للمدرسة التابع إليها الطالب في اليوم التالي لظهور واعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.