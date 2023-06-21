بوابة نتائج التعليم الفني 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، الطلبة والطالبات بالدبلومات الفنية، للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة.

فارتفعت معدلات البحث، للآلاف من طلاب التعليم الثانوي الفني، للاستفسار عن موعد الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، بالإضافة إلي الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني.

ويوفر موقع “الدستور” رابط بوابة التعليم الفني 2023، من أجل الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات، من يوم 20 مايو للامتحانات العملية، ومن يوم 27 مايو للامتحانات التحريرية، وانتهت يوم 8 يونيو 2023.

وتجري كنترولات التصحيح، في تقدير اجابات الطلاب، حيث تمر النتائج بالعديد من الطرق والتي تبدأ بالتصحيح وتقدير الدرجات، ثم المراجعة بكل دقة، قم رصد درجات الطلاب في قوائم مدونة برقم الجلوس الخاص بكل طالب، ثم يتم الإعلان عن أسماء أوائل كل شريحة من شرائح التعليم الفني.

رابط بوابة نتائج التعليم الفني 2023 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من المتوقع أن تظهر النتائج بعد مرور أسبوع على انتهاء الاختبارات التحريرية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم، لمئات الطلاب والطالبات الاستعلام/ الاطلاع علي نتيجة الدبلومات الفنية سواء كانت: الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة، من خلال الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني من هنا.

ويمكن للطلبة والطالبات، اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات، من خلال الآتي:

أولًا: الدخول علي بوابة التعليم الفني عبر الرابط السابق.

ثانياً: اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة أمامك في الموقع.

ثالثاً: اختيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

رابعاً: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة والاسم بشكل صحيح.

خامساً: الضغط على أيقونة الحصول على النتيجة.

وفي الختام، تظهر النتائج مباشرةً عقب اعتمادها وظهورها رسمياً.