الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فعال.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

بدأ العد التنازلي الذي يفصلنا على نتائج الدبلومات الفنية، ويحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر جوجل، التي قد تم انتهائها في يوم الخميس الماضي الموافق 8 يونيو 2023، ومن الجدير بالذكر الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية بشكل رسمي في الفترة القادمة عقب انتهاء أعمال التصحيح وبعدها يتمكن الطلاب الحصول عليها من خلال بوابة نتائج التعليم الفنى.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وتقدم «الدستور» في هذه السطور التالية نحت إطار تقديمها الأخبار الخاصة بالتعليم ميعاد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وأيضا رابط نتيجة الدبلومات الفنية الذي يتاح الحصول عليها من خلاله عقب ظهورها.

موعد ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يستطيع جميع طلاب الدبلومات الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2023، عقب إعلانها رسميا فور الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والقيام باعتمادها، وبعدها سيحصل الطلبة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال بوابة نتائج التعليم الفنى من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال بوابة نتائج التعليم الفني واتباع الخطوات التالية:

  1. للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023، ولابد من أن تقوم باختيار الصف الدراسي التابع له التلميذ.
  2. يقوم الطالب بإدخال جميع بيانات الطالب بشكل تفصيلي للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.
  3. لاستكمال جميع خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية يفضل كتابة رقم جلوس الطالب والقيام باختيار محافظة الإقامة.
  4. إدخال بيانات المدرسة التي يتبع لها الطالب، واتباع أخر خطوات القيام بالاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.
  5. والخطوة الأخيرة هي القيام بالاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية، وهي الضغط على كلمة «عرض النتيجة»؛ لظهورها عقب اعتمادها رسميا.

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موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تظلمات الدبلومات الفنية 2023:

من المقرر أن تظلمات الدبلومات الفنية تبدأ بعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية بشكل مباشر، والتى ستستمر لمدة 15 يومًا منذ تاريخ بدئها، وكانت رسوم تظلم المادة الواحدة في العام الماضي تقدر بمبلغ 100 جنيه.

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