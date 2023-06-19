الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بوابة التعليم الفني 2023/2024| نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم فقط 2023

نتيجة دبلوم الصنايع
نتيجة دبلوم الصنايع

يتجه أنظار الطلاب نحو بوابة التعليم الفني 2023/2024 للاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم فقط 2023 ومعرفة خطوات استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

 
نتيجة الدبلومات الفنية 2023


ننشر رابط نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم فقط 2023 حيث يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بعد إعلانها رسميا فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتمادها، وبعدها يحصل الطلاب نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الفنى https://fany.emis.gov.eg/ 

بوابة التعليم الفني 2023/2024 


وفي هذا السياق، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني 2023/2024 واتباع الخطوات الآتية:

-نتيجة الدبلومات الفنية 2023، لا بد من اختيار الصف الدراسي التابع له الطالب https://fany.emis.gov.eg/ 

-إدخال بيانات الطالب بشكل تفصيلي للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

-كتابة رقم جلوس الطالب واختيار محافظة الإقامة.

-إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب، واتباع أخر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

-الضغط على على «عرض النتيجة»؛ لظهورها فور اعتمادها رسميا.

  نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم فقط 2023


الجدير بالذكر أن تبدأ تظلمات الدبلومات الفنية عقب الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة والتى تستمر لمدة 15 يوم منذ تاريخ بدءها، وكانت رسوم تظلم المادة الواحدة بالعام الماضى تقدر بمائة جنيه https://fany.emis.gov.eg/ 

 تظلمات الدبلومات الفنية 2023 

 -إيصال السداد إلى مقر تظلمات الدبلومات الفنية، المحدد من قبل الإدارة التعليمية.
 -يتقدم الطالب بطلب لمندوبي لجان النظام والمراقبة في المديريات التعليمية بطلب الاطلاع.
 -يحدد الطالب المواد الراغب في التظلم من نتيجتها سواء مادة أو أكثر.
 -يحصل الطالب على موعد للاطلاع على نسخة من ورقة الإجابة الخاصة به
 -يطلع على صورة من كراسة الإجابة
-يوقع الطالب على الصورة ويدون ملاحظاته حول ورقة الإجابة
-يترك الطالب رقم هاتفه للاتصال به وإبلاغه نتيجة التظلم.
-تظهر نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية خلال 2 أسبوع.

قد يهمك أيضا:

متاح| رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 والصف الثالث التجاري

 

متوفر| بوابة نتائج التعليم الفني 2023 نتيجة الدبلومات الفنية الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة

نتيجة دبلوم الصنايع نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم فقط 2023 تظلمات الدبلومات الفنية 2023 بوابه التعليم الفني بوابة التعليم الفني 2023 نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بوابة نتائج التعليم الفني

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

ربنا ما يقطعلنا عادة.. الدستور فى أشهر سوق «ماشية»: «أرخص أضاحى.. وأجمل لحمة»

التشغيل التجريبى لـ«المونوريل» نهاية 2023: وسيلة نقل عالمية بأيادٍ مصرية

حكم جديد ضد الهارب محمد على بتهمة التهرب الضريبى

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

وزيرة الهجرة: العثور على أشلاء قرب المركب الغارقة قبالة سواحل اليونان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية