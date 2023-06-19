بوابة التعليم الفني 2023/2024| نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم فقط 2023

يتجه أنظار الطلاب نحو بوابة التعليم الفني 2023/2024 للاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم فقط 2023 ومعرفة خطوات استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023.



نتيجة الدبلومات الفنية 2023



ننشر رابط نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم فقط 2023 حيث يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بعد إعلانها رسميا فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتمادها، وبعدها يحصل الطلاب نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الفنى https://fany.emis.gov.eg/

بوابة التعليم الفني 2023/2024



وفي هذا السياق، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني 2023/2024 واتباع الخطوات الآتية:

-نتيجة الدبلومات الفنية 2023، لا بد من اختيار الصف الدراسي التابع له الطالب https://fany.emis.gov.eg/

-إدخال بيانات الطالب بشكل تفصيلي للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

-كتابة رقم جلوس الطالب واختيار محافظة الإقامة.

-إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب، واتباع أخر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

-الضغط على على «عرض النتيجة»؛ لظهورها فور اعتمادها رسميا.

نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم فقط 2023



الجدير بالذكر أن تبدأ تظلمات الدبلومات الفنية عقب الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة والتى تستمر لمدة 15 يوم منذ تاريخ بدءها، وكانت رسوم تظلم المادة الواحدة بالعام الماضى تقدر بمائة جنيه https://fany.emis.gov.eg/

تظلمات الدبلومات الفنية 2023

-إيصال السداد إلى مقر تظلمات الدبلومات الفنية، المحدد من قبل الإدارة التعليمية.

-يتقدم الطالب بطلب لمندوبي لجان النظام والمراقبة في المديريات التعليمية بطلب الاطلاع.

-يحدد الطالب المواد الراغب في التظلم من نتيجتها سواء مادة أو أكثر.

-يحصل الطالب على موعد للاطلاع على نسخة من ورقة الإجابة الخاصة به

-يطلع على صورة من كراسة الإجابة

-يوقع الطالب على الصورة ويدون ملاحظاته حول ورقة الإجابة

-يترك الطالب رقم هاتفه للاتصال به وإبلاغه نتيجة التظلم.

-تظهر نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية خلال 2 أسبوع.

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