الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استعلم| نتيجة الثانوية التجارية بالاسم 2023

الثانوية التجارية
الثانوية التجارية

نتيجة الثانوية التجارية بالاسم 2023 يرتفع البحث عنها لحظة تلو الأخرى، وننشر لجميع الطلاب خلال السطور التالية، الرابط الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 للاستعلام فور اعتماد النتيجة رسميا، وخطوات الحصول عليها من الموقع الرسمي للوزارة 

نتيجة الثانوية التجارية بالاسم 2023


نتيجة الثانوية التجارية بالاسم 2023 يتساءل الطلاب في الدبلومات الفنية بجميع التخصصات والشعب عنها، وننشر رابط نتائج «الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية»، وموعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث من المفترض أن يكون بعد مرور أسبوع على انتهاء الامتحانات، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، سيتم اعتمادها والإعلان الرسمي لها، بعد إنهاء كافة إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لكل المواد، كم تعلن نتائج طلاب الدبلوم الفني 2023، من جانب كل مديرية تعليمية، في الوقت الذي تحدده كما هو معتاد في السنوات الماضية، ومن ثم بعدها مباشرة يتم إدراج نتائج الطلاب بشكل إلكتروني، وإتاحة الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط وذلك عبر اللينك الرسمي لبوابة التعليم الفني.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023


- الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني.

https://fany.emis.gov.eg/ 

- تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

- إدخال بيانات الطالب.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- تحديد محافظة الإقامة.

- تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

- الضغط على كلمة استعلام.

- وفي آخر مرحلة تظهر بعدها نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

الرابط الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2023
https://fany.emis.gov.eg/ 

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