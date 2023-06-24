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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتوجيهات الرئيس.. بدء صرف معاشات شهر يوليو غدًا

صرف معاشات
صرف معاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدًا الأحد، صرف معاشات شهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، بناءً على التوجيهات الرئاسية بتبكير مواعيد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

وقالت الهيئة إن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريًا.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن بدء صرف كل المعاشات للعملاء، أمس الجمعة، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM، على أن يتم صرفها عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، غدًا الأحد، وذلك مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكدت وزيرة التضامن أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات، من بينها بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى.

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