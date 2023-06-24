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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قائد فاجنر يرد على بوتين ويرفض الاستسلام.. ويعلن إسقاط مقاتلة "سوخوى 35"

قائد فاجنر
قائد فاجنر

أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، عن رفض قواته الاستسلام للجيش وقوات الأمن الروسي سواء بناء على طلب الرئيس فلاديمير بوتين أو الأمن الفيدرالي.

وقال قائد فاجنر في كلمة له ردًا على خطاب بوتين منذ قليل بدعوتهم إلى الاستسلام: “لا نريد لروسيا أن تعيش لفترة أطول في الفساد”.

وأضاف قائد فاجنر: “قيل لنا إننا بحالة حرب ضد أوكرانيا فذهبنا وقاتلنا لكن اتضح أن الذخائر تُسرق وبوتين مخطئ بشكل كبير بحديثه عن الخيانة العظمى”.

وأكد قائد فاجنر أن قواته أسقطت مقاتلة روسية من طراز "سو 35" وطائرة نقل عسكرية من طراز N26.

فاجنر بريجوجين الاستسلام بوتين الروسية

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