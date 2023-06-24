بعد إعلان التمرد.. أبرز محطات الخلاف بين فاجنر والجيش الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، الرد بشكل قوي على التمرد الذي تقوم به مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ضد الدولة، في انقلاب وتمرد مفاجىء قامت به قوات فاجنر ضد الجيش الروسي منذ أمس والسيطرة على عدة مواقع استراتيجية.

وتصاعدت حدة الخلافات بين قوات مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة مع الجيش الروسي من خلال محطات بارزة تمثل في التالي:

الجمعة 23 يونيو 2023: اتهم يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر قيادة الجيش الروسى بقتل عدد كبير من قواته وقصف معسكراتهم وتعهد بالانتقام والرد على هذه الفظائع واعتبر أنه ينفذ العدالة وليس انقلابا عسكريا.

5 يونيو 2023: صعد بريجوجين بقوة ضد الجيش الروسي بعد نشره مقطع يُظهر استجواب قائد لواء روسي تعرض للضرب والتعذيب، وظهر العسكري الروسي وهو يعترف باستهداف عناصر فاجنر.

3 يونيو 2023: اتهم بريجوجين وزارة الدفاع الروسية بمحاولة تفجير مقاتليه من خلال وضع ألغام في طريقهم حول مدينة باخموت شرقي أوكرانيا بعد سيطرتهم عليها في مايو 2023 عقب معارك شرسة امتدت لأشهر ضد القوات الأوكرانية وتخلي الجيش الروسي عن دعمهم في هذه الحرب.

5 مايو 2023: اتهم بريجوجين قائد فاجنر قادة الجيش الروسي بالمسؤولية عن سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى الروس وهدد بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية في 10 مايو بعد رفض وزارة الدفاع مدهم بالذخائر والأسلحة اللازمة لاستكمال استعادة المدينة الاستراتيجية ومواجهة الضغط الأوكراني.

مارس 2023: كانت بداية الخلاف القوي والعلني بين فاجنر والجيش الروسي بسبب معركة باخموت وسعي المجموعة العسكرية للسيطرة على المدينة الأوكرانية منذ أشهر ومواجهتها خسائر فادحة ورفض الجيش دعمها.

15 يناير 2023: بدأ بريجوجين انتقادات مبطنة للجيش الروسي بعد تجاهل دوره في السيطرة على مدينة سوليدار وإظهار قواته معلنا استقلالية فاجنر وخضوعها لانضباط شرس كما أنهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم.