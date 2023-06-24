ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إعلان التمرد.. أبرز محطات الخلاف بين فاجنر والجيش الروسي

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، الرد بشكل قوي على التمرد الذي تقوم به مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ضد الدولة، في انقلاب وتمرد مفاجىء قامت به قوات فاجنر ضد الجيش الروسي منذ أمس والسيطرة على عدة مواقع استراتيجية.

وتصاعدت حدة الخلافات بين قوات مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة مع الجيش الروسي من خلال محطات بارزة تمثل في التالي:

txt

قائد فاجنر: الاقتتال الداخلى بين مساعدى بوتين يضر بمستوى السلطة فى روسيا

الجمعة 23 يونيو 2023: اتهم يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر قيادة الجيش الروسى بقتل عدد كبير من قواته وقصف معسكراتهم وتعهد بالانتقام والرد على هذه الفظائع واعتبر أنه ينفذ العدالة وليس انقلابا عسكريا.

5 يونيو 2023: صعد بريجوجين بقوة ضد الجيش الروسي بعد نشره مقطع يُظهر استجواب قائد لواء روسي تعرض للضرب والتعذيب، وظهر العسكري الروسي وهو يعترف باستهداف عناصر فاجنر.

3 يونيو 2023: اتهم بريجوجين وزارة الدفاع الروسية بمحاولة تفجير مقاتليه من خلال وضع ألغام في طريقهم حول مدينة باخموت شرقي أوكرانيا بعد سيطرتهم عليها في مايو 2023 عقب معارك شرسة امتدت لأشهر ضد القوات الأوكرانية وتخلي الجيش الروسي عن دعمهم في هذه الحرب.

 5 مايو 2023: اتهم بريجوجين قائد فاجنر قادة الجيش الروسي بالمسؤولية عن سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى الروس وهدد بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية في 10 مايو بعد رفض وزارة الدفاع مدهم بالذخائر والأسلحة اللازمة لاستكمال استعادة المدينة الاستراتيجية ومواجهة الضغط الأوكراني.

مارس 2023: كانت بداية الخلاف القوي والعلني بين فاجنر والجيش الروسي بسبب معركة باخموت وسعي المجموعة العسكرية للسيطرة على المدينة الأوكرانية منذ أشهر ومواجهتها خسائر فادحة ورفض الجيش دعمها.

15 يناير 2023: بدأ بريجوجين انتقادات مبطنة للجيش الروسي بعد تجاهل دوره في السيطرة على مدينة سوليدار وإظهار قواته معلنا استقلالية فاجنر وخضوعها لانضباط شرس كما أنهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم.

txt

طعنة في ظهر بوتين أم حرب نفسية.. ماذا يحدث بين روسيا ومجموعة فاجنر؟

فاجنر بوتين الروسي الجيش الروسي انقلاب تمرد

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

قائد "فاجنر" يرد على بوتين: اتخذت الطريق الخطأ.. قريبًا سيكون لنا رئيس جديد

إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف "ليدن" العالمى

طعنة في ظهر بوتين أم حرب نفسية.. ماذا يحدث بين روسيا ومجموعة فاجنر؟

مدبولى: نقل المقابر لتطوير "القاهرة" مثل نقل 22 معبدًا لبناء السد العالى

رحيل المخرج جميل المغازى عن عمر يناهز 84 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية