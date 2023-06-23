الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قائد فاجنر: الاقتتال الداخلى بين مساعدى بوتين يضر بمستوى السلطة فى روسيا

فاجنر
فاجنر

سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، الضوء على التوترات المتصاعدة بين قائد مجموعة فاجنر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنه وقف يفغيني بريغوزين أمام الجثث الملطخة بالدماء لقواته المقتولة في أوكرانيا، وصرخ بشتائم موجهة للقادة العسكريين الروس، وألقى باللوم عليهم في المجزرة.

وقال بريغوزين، وفق وكالة "أسوشيتد برس": "لقد جاءوا إلى هنا كمتطوعين وماتوا للسماح لك بالاسترخاء في مكاتبك الخشبية الحمراء.. أنت تجلس في نواديك باهظة الثمن، ويتمتع أطفالك بحياة جيدة وتصوير مقاطع فيديو على YouTube، أولئك الذين لا يعطوننا الذخيرة سيؤكلون أحياء في الجحيم، لقد كان عرضا مزعجا للروس الذين اعتادوا أكثر من عقدين من الحكم الصارم للرئيس فلاديمير بوتين- سنوات مع القليل من العلامات على الاقتتال الداخلي بين كبار مساعديه".

وقوبل فيديو بريغوزين في شهر مايو، وصراخه الآخر ضد القيادة العسكرية، بالصمت من جانب بوتين، وكذلك من قبل القادة العسكريين.

ويرى البعض أن فشل بوتين في القضاء على الاقتتال الداخلي هو علامة على التحولات المحتملة في المشهد السياسي الروسي، والتي مهدت الطريق لمزيد من المعارك الداخلية، حيث إنه تم تجاهل خلاف بريغوزين مع الجيش من قبل التليفزيون الذي تسيطر عليه الدولة، حيث يتلقى معظم الروس أخبارهم، على الرغم من متابعته عن كثب من قبل القراء والمشاهدين النشطين سياسيا، والمتطرفين على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين يشاركونه ازدراءه للقادة العسكريين.

وفي حين لا توجد مؤشرات على أن بوتين يفقد نفوذه، قال نايجل جولد ديفيز، زميلًا بارزًا في روسيا وأوراسيا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومحرر مسحها الاستراتيجي، يعود نزاع بريغوزين مع القادة العسكريين إلى سنوات، وامتد إلى العلن وسط القتال من أجل مدينة باخموت شرق أوكرانيا التي قادها مرتزقته، لقد دفعت مالك شركة Wagner، البالغ من العمر 62 عاما، والذي أطلق عليه لقب "طاهي بوتين" بسبب عقوده المربحة لخدمات المطاعم في الكرملين، إلى صدارة السياسة الروسية وأشار إلى طموحاته المتزايدة.

وانتقد بشدة وزير الدفاع سيرجي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف، ووصفهما بالضعف وعدم الكفاءة في التصريحات الساخرة المليئة بالكلام المبتذل، بل إنه زعم ذات مرة أن الجيش زرع ألغامًا على الطريق الذي خطط مقاتلوه لاستخدامه وفتحوا النار عليهم.

بوتين روسيا اوكراني فاجنر الرئيس الروسي

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