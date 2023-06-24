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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

الدكتور هشام حسين
الدكتور هشام حسين

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن مشكلة التعدي على المساحات الخضراء والبناء عليها بالمخالفة في أكتوبر.

وقال عضو شكاوى النواب: «للأسف الشديد أغلب الشركات العاملة في أكتوبر ومناطق حدائق أكتوبر لا يلتزم بالمخططات التفصيلية الصادر بها قرار العمل، وفي مقدمتها مخالفة الأماكن المخصصة للمساحات الخضراء والحدائق».

وأكد النائب أن أغلب الشركات بعد بيع الوحدات للحاجزين وتتضمن العقود توفير كل الخدمات وبينها المساحات الخضراء في مناطق متفرقة، إلا أنه بعد ذلك يصطدم الحاجزون بقيام تلك الشركات ببيع هذه المناطق لمشروعات استثمارية وتجارية.

وقال حسين: «بالرغم من شكاوى الحاجزين للجهات المعنية، إلا أنه دون أي تحرك، مشيرًا إلى أن هذه التعديات بالإضافة إلى أنها مخالفة لبنود التعاقد، فهي أيضا تتعارض مع توجهات الدولة في مواجهة التغيرات المناخية بالتوسع في المناطق الخضراء، فضلا عن أن الحاجزين قاموا بدفع مقابل هذه الخدمات».

وطالب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراجعة كل الشركات العاملة في مناطق أكتوبر المختلفة لبيان مدى التزامها بالمخططات، فيما يتعلق بالمساحات الخضراء.

الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور هشام حسين الهيئة العامة للطرق والكباري المجتمعات العمرانية المساحات الخضراء أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي

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تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

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