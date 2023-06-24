ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

زعمت إحدى صفحات الغش الإلكترونية عبر تطبيق التليجرام، بتسريب امتحان مادة الكيمياء، لطلاب الثانوية العامة 2023، زاعمين أنه نفس الامتحان الذي سيؤديه الطلاب صباح الغد الأحد.

ونفى مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، هذا الامتحان المتداول عبر تطبيق التليجرام.


وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن هذه الصورة المتداولة على صفحات الغش الإلكترونية، والتي تزعم أنها لامتحان عام 2023 غير صحيحة.

وطالب المصدر طلاب الثانوية العامة 2023 بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات، قائلا: "هذه الصفحات غرضها إثارة البلبلة وهدفها جمع المال من الطلاب وأولياء أمورهم".

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول" غدا الأحد، الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي "العلوم والرياضة"، ومادة الجغرافيا للشعبة "الأدبية"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم "الكيمياء"، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان الجغرافيا "ورقة ثانية".


ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبا وطالبة منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

inbound44161528741421285
inbound44161528741421285
الالكتروني الثانوية العامة 2023 العلوم والتكنولوجيا الغش الإلكتروني المدارس الحكومي امتحان مادة الكيمياء امتحان الجغرافيا تطبيق التليجرام

الأكثر قراءة

كيف سينتهى تمرد "فاجنر" وما تداعياته على روسيا والعالم؟.. خبير يجيب

بعد تمردها على بوتين.. تعرف على قدرات "فاجنر" العسكرية

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف حقيقة اقتراب قوات "فاجنر" من موسكو

يفجينى بريجوجين.. تورط فى السرقة شابًا وامتلك سلسلة متاجر كبرى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

"الوزراء": المياه الجوفية أخرجت الرفات والجثث من المقابر المطلة على صلاح سالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية