حقيقة تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023

زعمت إحدى صفحات الغش الإلكترونية عبر تطبيق التليجرام، بتسريب امتحان مادة الكيمياء، لطلاب الثانوية العامة 2023، زاعمين أنه نفس الامتحان الذي سيؤديه الطلاب صباح الغد الأحد.

ونفى مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، هذا الامتحان المتداول عبر تطبيق التليجرام.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن هذه الصورة المتداولة على صفحات الغش الإلكترونية، والتي تزعم أنها لامتحان عام 2023 غير صحيحة.

وطالب المصدر طلاب الثانوية العامة 2023 بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات، قائلا: "هذه الصفحات غرضها إثارة البلبلة وهدفها جمع المال من الطلاب وأولياء أمورهم".

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول" غدا الأحد، الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي "العلوم والرياضة"، ومادة الجغرافيا للشعبة "الأدبية"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم "الكيمياء"، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان الجغرافيا "ورقة ثانية".



ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبا وطالبة منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.