نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. الأكثر بحثا في الساعات الماضية من جانب قطاع كبير من أولياء الأمور والطلاب الذين يهتمون بالحصول على نتيجة أبنائهم للعام الدراسي الحالي.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم، كخدمة لقراء موقع «الدستور».

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

يتزايد البحث عن موعد اعتماد نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، وذلك في ضوء الأخبار التي تشير إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات التحريرية لهذه الدبلومات.

ومن المتوقع أن يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأربعاء، عن موعد اعتماد نتائج هذه الدبلومات للعام الدراسي الحالي.

بالرابط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم



أشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، من خلال زيارة الرابط التالي: نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.



نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. خطوات



ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

- للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس يجب الدخول على بوابة التعليم الفني: https://fany.emis.gov.eg/

- إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- تحديد محافظة الإقامة.

- تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

- اختيار الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.

- اضغط على عرض النتيجة.

- ستظهر لك نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية

الجدير بالذكر أنه في عام 2023 بدأت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية في 27 مايو وانتهت في 8 يونيو، وفقًا لجدول الامتحانات المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأعلنت الوزارة أن رابط نتائج الدبلومات الفنية 2023 سيتم تفعيله برقم الجلوس في الأسبوع الأول من يوليو، وستكون النتائج متاحة للطلاب بشكل تفصيلي.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 8/6/2023، وفقًا للجدول المعتمد من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.