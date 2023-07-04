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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صناعي - زراعي - تجاري.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة الدبلومات
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. خلال الأيام الحالية، يتصدر البحث عبر محركات البحث "جوجل" عن رابط نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتيجة فور إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح والمراجعة توقفت خلال الأيام السابقة بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، وتؤكد الوزارة أن أعضاء لجنة التصحيح سيعودون إلى العمل بعد انتهاء الإجازة، وسيتم استئناف أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لامتحانات الدبلومات الفنية.

بينما أتاحت الوزارة رابط مباشر للحصول على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 فور إعلانها واعتمادها رسميًا من خلال الرابط التالي: هنا.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. خطوات الحصول على النتيجة

- الخطوة الأولى: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني، من هنـــا.

- الدخول على بوابة التعليم الفني.

-الضغط على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

-  اختيار تخصص الطالب الصناعي أو التجاري أو السياحي أو الزراعي.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اضغط على عرض النتيجة.

"التعليم" تُعلن موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميًا

الآن| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر البوابة المصرية للتعلم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الجدير بالذكر أنه انتهت الامتحانات التحريرية للطلاب والطالبات الذين يدرسون في الدبلومات الفنية، وذلك يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وفقًا للجدول المعتمد من قبل وزير التربية والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي. 

كما شارك في هذه الامتحانات 715,432 طالبًا وطالبة في 2542 لجنة تابعة لجميع النوعيات (صناعية - زراعية - تجارية - فندقية)، وذلك في 1337 مادة امتحانية خلال الفترة من 27 مايو 2023 إلى 7 يونيو 2023. 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. عدد مدارس التعليم الفني

وأكد الدكتور رضا حجازي أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس و الفصول الملحقة بالمدارس العامة، وقد تم تطوير 881 مدرسة فنية وتطبيق برامج ومناهج مبنية على منهجية الجدران المهنية بها، كما تم إنشاء 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل.

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