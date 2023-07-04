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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تُعلن موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميًا

وزير التعليم
وزير التعليم

يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تُعلن وزارة التعليم عن النتيجة عبر الموقع الرسمى لها، ليحصل الطالب عليها برقم الجلوس.

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول)  للعام الدراسي  2022/ 2023 بنسبة نجاح 96.2%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 967 طالبا وطالبة، حضر منهم 959 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبا وطالبة.

وضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع الأسماء التالية: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح 94%، ومحمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح 93.8%، ومحمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح 93.6٪، وندی إبراهیم فوری (الرابع) بنسبة نجاح 93.4%، وعبدالله حسن محمد (الخامس) بنسبة نجاح 92.8%، وهدى غريب السيد ( الخامس مكرر) بنسبة نجاح 92.8%، وعز الدين عماد عز الدين (السادس) بنسبة نجاح 92.6%، وهناء عثمان أحمد عثمان (السادس مكرر) بنسبة نجاح 92.6٪، ونحمده سعد فاروق (السابع) بنسبة نجاح 92.2%، ومنة الله محمد حسين (الثامن) بنسبة نجاح 91.6%.

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