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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الثانوية الفنية
الثانوية الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 تفصلنا عنها أيام قليلة، حيث ينتظر الطلاب موعد ظهور كل من نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 2023 عبر بوابة التعليم الفني .

 

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

ومن المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك 2023 في الأسبوع الأول من يوليو المقبل عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

 

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الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

 

  1. فور الاعلان عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و 5 سنوات
  2. يقوم الطالب بالدخول على رابط بوابة التعليم الفني بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023  https://nategafany.emis.gov.eg/  .
  3. يختار الطالب من بين نظام 3 او 4 سنوات .
  4. يختار الطالب التخصص سواء نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 2023.
  5. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس
  6. ثم تظهر النتيجة والدرجات التي حصل عليها الطالب.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس موقع بوابة التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعي والتجاري للعام الدراسي الحالي برقم الجلوس

عدد طلاب الثانوية الفنية 2023 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وهي على النحو التالي: 

- عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات 

- بالإضافة إلى (1788) طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.

 - عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

- عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (151) مهمة لعدد (43) برنامج.

- يتم مشاركة 1240 مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.  

- يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 23 لجنة.

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