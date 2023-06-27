ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من طلبة وطالبات وأولياء أمور الدبلومات الفنية، للاستفسار عن موعد وكيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.



تفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2023 للدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات، فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ننشر في التقرير التالي، الدستور، رابط الحصول على نتيجة الثانوية الصناعية برقم جلوس الطالب، ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية اتباع خطوات الحصول عليها لنظامي الثلاث والخمس سنوات، لجميع الأقسام، من الآتي:

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس موقع بوابة التعليم الفني

وللطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة، يمكنكم الدخول على الرابط التعليم الفني، التالي لمعرفتها:

يدخل الطالب على هذا الرابط التالي :(من هنا).

ثم اختر الصف الدراسي.

ثم يقوم بادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ويكتب رقم الجلوس، ويختار محافظة الإقامة.

اكتب بيانات المدرسة التي تدرس بها.

وفي الختام يضغط على أيقونة عرض النتيجة.​​​​​​​



وكان قد أعلنت الوزارة، اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.

وقد ضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع الأسماء التالية: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤٪.

محمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨٪، ومحمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦٪



ندی ابراهیم فوری (الرابع) بنسبة نجاح ٩٣.٤٪ ، وعبد الله حسن محمد (الخامس) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪

هدى غريب السيد ( الخامس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٨%، وعز الدين عماد عز الدين (السادس) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪

هناء عثمان أحمد عثمان (السادس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، ونحمده سعد فاروق (السابع) بنسبة نجاح ٩٢.٢٪

منة الله محمد حسين (الثامن) بنسبة نجاح ٩١.٦٪.