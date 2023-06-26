رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعي والتجاري للعام الدراسي الحالي برقم الجلوس

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، فارتفعت محركات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، بحثاً عن موعد إعلان النتيجة وطريقة الحصول عليها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وفور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2023 للدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات.

ويقوم الدستور، بتوفير لينك نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2023، لطلاب الدبلومات الفنية وخطوات الحصول عليها لنظامي الثلاث والخمس سنوات، لجميع الأقسام، من خلال التقرير التالي:

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وللطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة، يمكنكم الدخول على الرابط التالي لمعرفتها:

ادخل على هذا الرابط التالي من هنا.

اختر الصف الدراسي.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اكتب رقم الجلوس.

اختر محافظة الإقامة.

اكتب بيانات المدرسة التي تدرس بها.

ثم اضغط على أيقونة عرض النتيجة.​​​​​​​

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للصم وضعاف السمع

وبدأت بشاير، ظهور النتيجة، باعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.

وقد ضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع الأسماء التالية: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤٪

محمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨٪

محمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦٪



ندی إبراهیم فوری (الرابع) بنسبة نجاح ٩٣.٤٪

عبد الله حسن محمد (الخامس) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪

هدى غريب السيد ( الخامس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪

عز الدين عماد عز الدين (السادس) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪

هناء عثمان أحمد عثمان (السادس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪

نحمده سعد فاروق (السابع) بنسبة نجاح ٩٢.٢٪

منة الله محمد حسين (الثامن) بنسبة نجاح ٩١.٦٪.