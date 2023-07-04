خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها

تفصلنا ساعات قليلة، عن اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، اعتماد نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقررة صباح غدا الأربعاء .

استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ويقدم الدستور في التقرير التالي، طريقة استعلام الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الرسمى، فور اعتمادها:

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. وخطوات الاستعلام

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الخطوات التالية :

1- الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني وإتباع الخطوات التالية للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس https://fany.emis.gov.eg/.

2- اختيار الصف الدراسي التابع له الطالب للإطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

3- إدخال بيانات الطالب بشكل تفصيلي، واستكمال خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، سبق واعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢%.

وجاء عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعقد مؤتمر إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذلك غدًا الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسيقوم وزير التربية والتعليم لإعلان أسماء الأوائل بالدبلومات الفنية والاتصال بهم هاتفيا لتهنئهم بجميع شعب الدبلومات الفنية، وتوجيه الشكر والتحية لأسرهم، الجندي المجهول في تفوقهم الدراسي.