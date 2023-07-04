وزير التعليم يعلن نتيجة الدبلومات الفنية فى مؤتمر صحفى غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد مؤتمر إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري- فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأربعاء، الساعة ٢.٣٠ ظهرًا، من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويقدم “الدستور” في التقرير التالي، طريقة استعلام الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الرسمى، فور اعتمادها:

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. خطوات الاستعلام

ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg

٢- كتابة رقم جلوس الطالب.

٣- الضغط على استعلام النتيجة.

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبًا وطالبة.