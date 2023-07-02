رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الرسمي عبر بوابة التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني من الأمور التي تشغل بال مئات الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مصر خلال الساعات الجارية بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتيجة شهادة الدبلوم الفني 2023 الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعية والزراعية والسياحية الفندقية والتجارية.

وحدد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، موعدًا لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من قبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، فور الانتهاء تقدير ورصد جمع الدرجات لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك 1444.

رابط بوابة التعليم الفني لنتيجة الدبلومات

وأوضح، نائب الوزير للتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 سيتم نشرها على موقع بوابة التعليم الفني برقم الجلوس الخاص بالطلاب في الامتحانات، فور اعتمادها رسميا.

وأشار مجاهد، إلى أن وزارة التربية والتعليم ستفعل رابط الاستعلام عن النتيجة فور الانتهاء من تجهيزها تمهيدا لنشرها بعد اعتمادها رسميا.

عبر الرابط التالي: https://fany.emis.gov.eg/



نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ومن خلال اتباع الخطوات التالية، يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لطلاب الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي الفندقي عبر بوابة التعليم الفني.

• الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/

• اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

• تحديد نوع التعليم ونظامه.

• إدخال بيانات الطالب الشخصية في الخانات المخصصة لذلك.

• تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

• تحديد المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها.

• الضغط على كلمة استعلم.

• ظهور كافة بيانات الطالب في الامتحانات النهائية بدقة والمجموع الكلي والنسبة المئوية.