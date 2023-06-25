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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فقط وأسماء العشرة الأوائل للصم

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

لا يزال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محل بحث مئات الآلاف من طلاب وطالبات الثانوي الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي الفندقي نظام السنوات الثلاث، والخمس والإعدادي المهني، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، على الإنترنت خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع مرور أكثر من أسبوعين على انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للصم وضعاف السمع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد 25 يونيو، اعتماد نتيحة الدبلومات الفنية 2023 للصم وضعاف السمع للعام الدراسي  2022 - 2023 الدور الأول من قبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بنسبة نجاح 96.2%.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 للصم وضعاف السمع بلغت 967 طالبا وطالبة، نجح منهم 923 من 959 حضروا الامتحانات.

أوائل الدبلومات الفنية 2023 للصم وضعاف السمع 

  1. الأول:- مروان خالد طاهر، بنسبة نجاح ٩٤٪.
  2. الثاني:- محمد أشرف حامد محمد، بنسبة نجاح ٩٣.٨٪.
  3. الثالث:- محمد تامر محمد السيد، بنسبة نجاح ٩٣.٦٪.
  4. الرابع:- ندی إبراهیم فوری، بنسبة نجاح ٩٣.٤٪.
  5. الخامس:- عبد الله حسن محمد، بنسبة نجاح ٩٢.٨٪.
  6. الخامس مكرر:- هدى غريب السيد، بنسبة نجاح  ٩٢.٨٪.
  7. السادس:- عز الدين عماد عز الدين، بنسبة نجاح ٩٢.٦٪.
  8. السادس مكرر:- هناء عثمان أحمد عثمان، بنسبة نجاح ٩٢.٦٪.
  9. السابع:- نحمده سعد فاروق، بنسبة نجاح ٩٢.٢٪.
  10. الثامن:- منة الله محمد حسين، بنسبة نجاح ٩١.٦٪.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 صناعي - زراعي - تجاري.. من هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ٢٠٢٣ فور ظهورها

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023.. موعد إعلانها

قريبًا عبر موقع الوزارة.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وعن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حددت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، لاعتماد النتيجة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني من خلال اتباع الخطوات التالية:-

• تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/.

• اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

• تحديد محافظة الإقامة.

• تحديد نوع الدبلوم الفني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).

• كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

• إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

• تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

• الضغط على كلمة استعلام.

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