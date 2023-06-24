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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023.. موعد إعلانها

طلاب
طلاب

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 محور اهتمام الملايين من الطلاب وأولياء أمورهم عبر المنصات الإلكترونية وذلك عقب انتهاء الامتحانات التي أجريت خلال شهري مايو ويونيو 2023 وفقا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات لتيسير أعمال الامتحانات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة الثانوي الفني للإعلان عن نتائج طلاب الدبلوم بأنواعه المختلفة (التجاري، الصناعي، الزراعي، التمريض،…) بنظاميه التعلمي الـ (3-5) سنوات، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال البيانات اللازمة عن الطالب و المدرسة المقيد بها.

يذكر أن الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات قد بدأت يوم السبت الموافق 20 يونيو 2023 فيما أجريت امتحانات الدبلومات الفنية خلال الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 7 يونيو 2023 واستمرت لمدة أسبوعين وفقا للجدول الذي أعلنت عنه كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات والتي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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قريبًا عبر موقع الوزارة.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

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تعرف على رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023

موعد الإعلان عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2022-2023

تستعد حاليا كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة محافظات الجمهورية لإعلان نتائج طلاب الدبلومات حيث تعكف حاليا لجان الكنترول على إنهاء كافة أعمال التصحيح من رصد ومراجعة درجات كافة المواد الدراسية في كشوف مدونة بأرقام جلوس الطلاب وحصر أسماء الأوائل لكل نوع ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الطلاب عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

عقب اعتماد النتائج بشكل رسمي يتم إعلان أسماء أوائل الطلاب في كل نوع تعلمي من أنواع الدبلومات المختلفة ( تجاري، صناعي، زراعي، فندقي، تمريض،….) وتكريمهم على غرار طلاب الثانوية العامة حيث يتم استثنائهم من ضوابط التنسيبق للالتحاق بالجامعات المصرية "التوزيع الجغرافي".

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طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو ووسائل الدفع الإلكتروني

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بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

خطوات الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2023

من خلال خطوات بسيطة عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 يمكن للطلاب معرفة درجاتهم في العام الدراسي الحالي 2022-2023 وهى كما يلي :-

  • الدخول عبر بوابة الثانوي الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • إدخال كافة بيانات الطالب المستعلم عن نتيجته كاملة.
  • تحديد نوع الدبلوم ونظام التعليم.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل في كافة المواد الدراسية.

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تنسيق مدارس الثانوية في كافة محافظات الجمهورية 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية رقم الجلوس رقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

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