طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو ووسائل الدفع الإلكتروني

مع قرب انتهاء شهر يونيو يحرص المواطنين على معرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو عبر جوجل، لتسديد الفاتورة في موعدها المحدد، خوفاً من وجود غرامة أو مخالفة عليهم، حيث أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، خدمات الاستعلام عن قيم فاتورة استهلاك الكهرباء في شهر يونيو لعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو

وتستعرض «الدستور» بهذا التقرير طرق الاستعلام عن قيم استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يونيو، وخطوات الاستعلام كاملة في هذا التقرير.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2023 عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:

القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا. ثم قم بالضغط على قسم الخدمات. القيام بالضغط على خانة “الاستعلام عن الفواتير المباشرة”. وكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها وبها العنوان بالكامل، والمحافظة التي يتبع لها العميل. ثم إدخال الرقم القومي. إدخال رقم العداد الذي قد يتكون من 10 أرقام. ثم الضغط على زر الاستعلام.

طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2023

يتاح الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو لعام 2023، عبر طريقة أخرى وهي كالآتي:

قم الدخول على لينك الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

اختيار قائمة «نحسبلك كمية الاستهلاك».

حدد نوع عداد الكهرباء الخاص بك وسواء كهرباء منزلي أو تجاري.

إدخال قراءة العداد الجديد، وقيم آخر قراءة متواجدة بفاتورة الكهرباء.

سوف يظهر أمامك قيمة استهلاكك، وكذلك إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

في حالة أن جاءت قيمة فاتورة الكهرباء إليك بها مخالفة للقيمة التي قد ظهرت عند الاستعلام، يتاح التقدم بشكوى عبر إحدى الطرق التالية: