الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو ووسائل الدفع الإلكتروني

طرق دفع فاتورة الكهرباء
طرق دفع فاتورة الكهرباء

مع قرب انتهاء شهر يونيو يحرص المواطنين على معرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو عبر جوجل، لتسديد الفاتورة في موعدها المحدد، خوفاً من وجود غرامة أو مخالفة عليهم، حيث أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، خدمات الاستعلام عن قيم فاتورة استهلاك الكهرباء في شهر يونيو لعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 

وتستعرض «الدستور» بهذا التقرير طرق الاستعلام عن قيم استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يونيو، وخطوات الاستعلام كاملة في هذا التقرير.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2023 عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:

  1. القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا.
  2. ثم قم بالضغط على قسم الخدمات.
  3. القيام بالضغط على خانة “الاستعلام عن الفواتير المباشرة”.
  4. وكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها وبها العنوان بالكامل، والمحافظة التي يتبع لها العميل.
  5. ثم إدخال الرقم القومي.
  6. إدخال رقم العداد الذي قد يتكون من 10 أرقام.
  7. ثم الضغط على زر الاستعلام.

طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2023

يتاح الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو لعام 2023، عبر طريقة أخرى وهي كالآتي:

  • قم الدخول على لينك الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
  • اختيار قائمة «نحسبلك كمية الاستهلاك».
  • حدد نوع عداد الكهرباء الخاص بك وسواء كهرباء منزلي أو تجاري.
  • إدخال قراءة العداد الجديد، وقيم آخر قراءة متواجدة بفاتورة الكهرباء.
  • سوف يظهر أمامك قيمة استهلاكك، وكذلك إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

شرطة الكهرباء تضبط 4376 قضية سرقة تيار

أيمن حمزة يقدم نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء في فصل الصيف

طرق دفع فاتورة الكهرباء

في حالة أن جاءت قيمة فاتورة الكهرباء إليك بها مخالفة للقيمة التي قد ظهرت عند الاستعلام، يتاح التقدم بشكوى عبر إحدى الطرق التالية:

  1. التواصل مع شركة الكهرباء، والقيام بالتقدم ببلاغ عبر الخط الساخن 121.
  2. تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني في وزارة الكهرباء، عبر الرابط، ويقوم المواطن بتحديد نوع المشكلة، والقيام بمتابعتها لانتظار الرد.
  3. تقديم الشكوى عبر خدمة الرسائل النصية، عبر إرسال رسالة للرقم 91121، وعلى أن يستقبل المواطن رسالة ستفيد بتلقي شكوته، وأنه سيتم العمل على حلها.
طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء لشهر يونيو فاتورة الكهرباء الكهرباء الكهرباء لشهر يونيو

الأكثر قراءة

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

أول رد من محمد رمضان على قرار الحجز على فيلته بأكتوبر

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

ما هى الكلمة التى تفتح باب الرزق والعطاء؟.. خالد الجندى يجيب

الرئيس السيسى يزور فرنسا للمشاركة فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

فؤاد بدراوى يعلن رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال