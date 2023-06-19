الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن حمزة يقدم نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء في فصل الصيف

أيمن حمزة
أيمن حمزة

كشف أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، طرق ترشيد الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء في فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إن استخدام التكييفات يزيد من فاتورة الكهرباء في فصل الصيف، مثل استخدام السخان الكهربائي في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن العدادات مسبوقة الدفع مزودة بشاشة توضح كمية الاستهلاك.

وأكد على أهمية عمل صيانة للتكييف، وخاصة الفلاتر وعدم تشغيله لفترة طويلة وكذلك عدم استخدام التكييف وقت فتح النوافذ، كما يجب عدم النزول بدرجات التكييف لأنه يزيد من نسب استهلاك الكهرباء.

 يجب إزالة الشواحن من مفاتيح الكهرباء

وتابع، أنه يجب إزالة الشواحن من مفاتيح الكهرباء لأنها تستهلك حتى بدون استخدام، مؤكدًا أن كروت الشحن إذا انتهى الرصيد منها فإنها يتم تشغيل الكارت لمدة 48 ساعة، كما أنه لا صحة لما يشاع عن رفع شريحة الاستخدام بسبب شحن الكارت مسبوق الدفع بمبلغ مالي كبير.

أيمن حمزة فاتورة الكهرباء فصل الصيف درجات الحرارة استخدام السخان الكهربائي العدادات مسبوقة الدفع كمية الاستهلاك صيانة للتكييف

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