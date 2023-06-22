الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يكثر البحث عن رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج “تكافل وكرامة” بالرقم القومي، بين المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة” سواء من أجل الاستعلام عن بطاقاتهم أو تقديم شكوى.
 

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

ونوضح في السطور التالية رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وخطوات الاشتراك في البرنامج.

  1. بوابة الاستعلام الشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة هي تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي هنا
  2. يتم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة
  3. الضغط على كلمة استعلام في حالة الاستعلام
  4. أو يمكن تقديم الشكوى من خلال نفس الرابط

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 

  • صور بطاقة الرقم القومي للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.

بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023

لكافة المحافظات.. "التضامن" تواصل صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة"


 فئات يمكنها الحصول على معاش تكافل وكرامة 

جاء برنامج تكافل وكرامة ليحقق الأمان للفئات المستهدفة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية ويستفيد بالأخص..

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوي الإعاقة

المسنين
 

قيمة معاش تكافل وكرامة 2023 

وتم زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة منذ أبريل الماضي وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادتها بنسبة ٢٥% لمواجهة غلاء المعيشة، وبذلك تصبح قيم المعاش بعد الزيادة كالتالي 

625 جنيه للأسر المستفيدة
562.5 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 
437.5 جنيه للأيتام

 

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عبدالسلام: 22 مليون مواطن يستفيد من خدمات "تكافل وكرامة"

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10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. "تكافل وكرامة" أكبر مظلة حماية اجتماعية فى تاريخ مصر

 

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