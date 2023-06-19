بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023

معاش تكافل وكرامة أصبح شيء أساسي لملايين الأسر في مصر في الشهور الأخيرة، ومنهم من يعتمد عليه لتحمل أعباء الحياة واستيعاب الغلاء والمساهمة في تعليم الأبناء، ويكثر البحث في الأيام القليلة الماضية عن كيفية الاستعلام عن كرامة بالرقم القومي لشهر يوليو 2023، خاصة مع تزامن قرب عيد الأضحى المبارك.

الاشتراك في معاش تكافل وكرامة

ويبحث الآلاف من المصريين عرب محرك البحث جوجل عن كيفية وشروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن، وطريقة التظلمات من عدم صرف معاشات تكافل وكرامة، مع طريقة تفعيل فيزا ميزة.

مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023 اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2023، ويتم صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بداية من يوم 15 من كل شهر عمومًا.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر يوليو 2023 وجدول الزيادة

تستطيع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي بعد الاشتراك في الموقع من خلال الرابط التالي:

طريقة تقديم الشكاوى والتظلمات من معاشات تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل بنحو: الاتصال برقم الخط الساخن 19680، أو تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي:

بينما يمكن التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني التالي:

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2023

تستطيع الأسر الراغبة في الاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم بالأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.