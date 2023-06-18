الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لكافة المحافظات.. "التضامن" تواصل صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر مايو بالزيادة الجديدة 25%، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ما بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة".

تقديم المستندات اللازمة للتقدم مثل
بطاقات رقم قومي سارية.
صور شهادات ميلاد.
صور وثائق الزواج أو الطلاق. 
صورة في حالة الوفاة أو الهجر.
صور إيصالات استهلاك كهرباء. 
شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

أن يكون الأفراد المتقدمين من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية.

شروط الدعم

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى وجود شروط للحصول على الدعم  لاسيما الشروط المرتبطة بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، ومن هذه الشروط:

حضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة.

متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا فى إطار سياسات الحد من الزيادة السكانية.

 وضع شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مصر من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة التي تتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم.

التضامن الاجتماعي التنمية الاجتماعية التعليم والصحة الحماية الاجتماعي الاعاقة

الأكثر قراءة

أستاذ أوبئة يكشف أسباب تصريح "الاستعداد لمرض أشد فتكا من كورونا"

الدموع تغلب عاملة نظافة أمام لجنة ثانوية فى المعادى: كان نفسى أبقى وسطهم

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

الحكومة: لا صحة لوجود عجز فى السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق

"مياه الفيوم": فريق المشاركة والتوعية يواصل الأنشطة المجتمعية بالقرى المستهدفة

البعثة المصرية تواصل تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية