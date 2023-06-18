لكافة المحافظات.. "التضامن" تواصل صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر مايو بالزيادة الجديدة 25%، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ما بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة".

تقديم المستندات اللازمة للتقدم مثل

بطاقات رقم قومي سارية.

صور شهادات ميلاد.

صور وثائق الزواج أو الطلاق.

صورة في حالة الوفاة أو الهجر.

صور إيصالات استهلاك كهرباء.

شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

أن يكون الأفراد المتقدمين من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية.

شروط الدعم

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى وجود شروط للحصول على الدعم لاسيما الشروط المرتبطة بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، ومن هذه الشروط:

حضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة.

متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا فى إطار سياسات الحد من الزيادة السكانية.

وضع شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مصر من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة التي تتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم.