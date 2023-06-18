موعد صرف معاش يوليو ٢٠٢٣ ومعاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش المستحقين له في الأول من كل شهر ميلادي، بعد أن يتم الانتهاء من صرف مرتبات الموظفين في نهاية كل شهر، ومع تبكير صرف مرتبات الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، زاد البحث عن موعد صرف معاش يوليو 2023 وهل سيتم تبكيره أسوة بالموظفين، وتعرض الدستور الإجابة في التقرير التالي .

موعد صرف معاش يوليو ٢٠٢٣

يستفيد نحو 11 مليون مواطن من المعاشات، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه سنويًا، ويتم صرف معاش المستفيدين في الأول من كل شهر ويتوافق بداية الشهر الجاري مع إجازة عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ يوم 28 يونيو وينتهي يوم 1 يوليو وهي نفس أجازة البنوك.

ولم تعلن التأمينات الاجتماعية حتى الآن عن تبكير صرف معاش يوليو أسوة بالموظفين أى أن موعد صرف معاش يوليو سيكون في موعده المحدد بداية الشهر المقبل وفق الجدول الذي يتم على أساسه صرف معاش المستفيدين .

ويتم صرف معاش يوليو من خلال عدة مصارف وهي من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على جميع أنحاء الجمهورية المختلفة، ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين منه يوم 15 من كل شهر ميلادي، أى أنه تم صرف معاش شهر يونيو منذ أيام قليلة، ولن يتم صرف معاش جديد قبل عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه ما يقرب من 10 أيام فقط.

ويستطيع المستفيدون من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن المعاش وشروط الحصول عليه من خلال الدخول عبر الرابط الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك وهو https://tk.moss.gov.eg/، ثم كتابة الرقم القومي لصاحب معاش تكافل وكرامة، والضغط على زر استعلام، فتظهر النتيجة .