الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طريقة التعرف على استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023

فيزا تكافل وكرامة
فيزا تكافل وكرامة

تصدرت البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال البحث عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن طريقة استعلام على فيزا تكافل وكرامة لعام 2023، والذي يهتم بها الكثير من الجمهور عبر منصات التواصل المختلفة، خاصًة أنه بدأ أمس الـ15 من يونيو صرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة.

ويرصد "الدستور" طريقة استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023، في سياق السطور التالية.

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعه الرسمي عبر موقع "جوجل"، عن بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو من العام 2023، مؤكدًة أنه تم تفعيله بتاريخ أمس 15 يونيو من الشهر الجاري لعام 2023، كما أنه يمكن التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني خلال السطور التالية وهو  [email protected]

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة لعام 2023

يمكن للشخص المستعلم عن فيزا تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين عبر زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويعمل الشخص المستعلم على فيزا تكافل وكرامة باستخدام الرابط التالي: (من هنا).

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة لعام 2023

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم بالأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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