يبحث الكثيرون عن إجراءات الاشتراك في برنامج “تكافل وكرامة” وأسباب رفض بعض المتقدمين للحصول على معاش “تكافل وكرامة”.

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة

نوضح في هذا التقرير أسباب رفض معاش تكافل وكرامة وفق ما حددته وزارة التضامن الاجتماعي..

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن أسباب رفض بعض المتقدمين للحصول على معاش “تكافل وكرامة” تتمثل في..

حيازة ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر ) أو إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر ) أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن أو ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) أو ملكية رؤوس مواشى للتجاره (ثلاثة أو أكثر)

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بإشتراك تأميني) أو العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد

من يمتلك او يشترك في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)

من يحصل على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته، أو من يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر أو تلقي دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

وملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة أو إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء) او دفع مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.

عدم الاستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه (تجميد لحين التحقق).

مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسره من السجن (تجميد لحين التحقق).



شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة



تقديم المستندات اللازمة للتقدم مثل

بطاقات رقم قومي سارية

صور شهادات ميلاد

صور وثائق الزواج أو الطلاق

صورة في حالة الوفاة او الهجر

صور إيصالات استهلاك كهرباء

شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة

أن يكون الأفراد المتقدمين من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية.

