قبل الصرف بساعات.. رابط استعلام الرقم القومي تكافل وكرامة 2023

معاش تكافل وكرامة من أكثر المبادرات التي منذ العمل عليها وهي تقدم المساعدة لملايين الأسر في مختلف محافظات مصر، فهو بمثابة طوق نجاة للأسر التي تفتقر للمعاشات وغير المؤمن عليهم، ويبحث يوميًا ألاف الأشخاص عن الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023.

استعلام معاش تكافل وكرامة

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023 عقب زيادة البحث عنه عبرمحرك "جوجل" الشهير:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الجدد للعام 2023:

يرجى اتباع عدة خطوات للتعرف على الأسماء الجديدة للمستفيدين من معاش تكافل لعام 2023، وتتمثل في:

القيام بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من هنــا.

ثم يتم تسجيل الرقم القومي في الموقع، والنقر على كلمة "استعلام".

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو للعام 2023 لكل المستفيدين والمستحقين، ومن المقرر صرفه فى منتصف كل شهر، لذلك يكون الصرف غدًا الخميس الموافق 15 يونيو.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

-أن يكون الشخص المتقدم على المعاش لم يكن مؤمن عليه، أو يمتلك مساعدة ضمانية.

-تقدم المستندات الداعمة مثل صورة بطاقة الرقم القومي السارية وصور شهادات الميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة، بالإضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء.

-ليس لديه مصدر دخل ثابت يتجاوز 400 جنيه شهرياً سواء من القطاع العام أو الخاص.

-أن يكون للأسرة المتقدمة أطفال أعمارهم تتراوح بين حديثي الولادة و18 سنة، ويجب أن يكون الأطفال بين سن 6 و18 عامًا طبقًا لمراحل التعليم المختلفة، أو يكون تخطي الـ 65 عامًا أو أكثر للتسجيل في برنامج كرامة.

-عدم امتلاك سيارة أو معدات ثقيلة مثل لودر أو ماكينة طحين أو خلاط بناء، ولا يمتلك مزارع أو رؤوس ماشية للتجارة.

-لا يتلقى أي دعمًا من جمعيات أهلية بانتظام بمبلغ 400 جنيه شهريًا.

-المعاناة من إعاقة أو مرض مزمن يمنعه من العمل، و توثيق ذلك بشهادة طبية رسمية.

-عدم توافر موانع للصرف مثل ملكية أرض زراعية بمساحة نصف فدان أو أكثر، أو ملكية عقار أو أكثر بغير السكن، أو ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجل أو غير مسجل).

-أن لا يكون الفرد المراد الاشتراك يعمل بأجر منتظم في القطاع العام أو الخاص أو الحكومي بمشترك تأميني.