إتاحة أيقونة تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة على موقع التربية والتعليم

تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة على موقع وزارة التربية والتعليم من المواضيع التي تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، لذلك نستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة على موقع التربية والتعليم

منذ شهور قليلة مضت كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدرت تنبيها لجميع الإدارات التعليمية فى مختلف المحافظات عن توافر أيقونة تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة، من خلال "صفحة بيانات تلميذ" على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

فى حالة عدم ظهور أيقونة "غياب تكافل وكرامة"

وأشارت وزارة التربية والتعليم من خلال بيانها إلى أنه عند عدم تسجيل الغياب الأسبوعى للطلبة لا تظهر أيقونة "غياب تكافل وكرامة" على صفحة بيانات تلميذ.

وشددت الوزارة من خلال بيانها على ضرورة تسجيل الغياب الأسبوعى للطلبة حتى تظهر الأيقونة على الصفحة المذكورة سابقا وذلك أولا ثم التواصل مع قسم الاحصاء بالإدارة التعليمية، لتسجيل المسئول وبعد ذلك ستظهر الأيقونة.

خطوات تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة على موقع وزارة التربية والتعليم

أولا ..تحديد المسئول عن التسجيل من قبل قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية وتسجيله كمسئول غياب تكافل وكرامة

ثانيا ..قيام المدرسة بطباعة كشف أسماء الطلاب التابعين لبرنامج تكافل وكرامة وتسليمه لمسئول شئون الطلاب بالمدرسة لاستيفاء البيانات المطلوبة واعتماده

ثاليا ..يقوم مسئول المعلومات بالمدرسة بتسجيل غياب طلاب تكافل ثم طباعة التقرير واعتماده.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

وضعت وزارة التضامن عدة شروط لمنح معاش تكافل وكرامة وهي:-

- عدم منحه لمن يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- أن يكون الأبناء للأسرة تحت سن 18 عاما.

- المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المريض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- أن يكون من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

-عدم امتلاك أرض زراعية مساحتها تزيد عن نصف فدان أو ملكية عقار بخلاف السكن .

-عدم امتلاك سيارة.

-ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة.

-لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.