الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. استعلام عن فيزا تكافل وكرامة وموعد صرف المعاش 2023

تكافل وكرامه
تكافل وكرامه

استعلام عن فيزا تكافل وكرامة.. حيث زادت معدلات البحث والإستعلام عن موعد إستلام فيزا معاش التكافل والكرامة من وزارة التضامن الإجتماعى، وذلك ضمن خطة رعاية الأسر الأكثر فقرا والأيتام والأرامل وكبار السن ، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للمواطنين وخاصة ممن لا توجد لديهم مصادر دخل ثابته ، إضافة إلى تخصيص رابط على الموقع الرسمى للإستعلام عن موعد إستلام الفيزا وصرف معاش تكافل وكرامة.

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استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة نيفين القباج، عن شروط الحصول على المعاشات وخطوات الحصول علين ، وأيضا استعلام عن فيزا تكافل وكرامه من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة والمحدد به أسماء الأسر والأرامل والأيتام المستحقين لصرف تكافل وكرامة .

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كذلك ، حددت وزارة التضامن الإجتماعى، مواعيد صرف معاش التكافل والكرامة لمختلف فئات المستحقين وكيفية التظلم وتقديم الشكاوى ، وطريقة بحثهم عن استعلام عن فيزا تكافل وكرامه، وذلك من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ، مع تقديم المستندات اللازمة لبيان مدى إستحقاق الصرف بالزيادة المقررة ، حيث تم تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة من 15 يونيو الجارى .

شروط صرف معاش تكافل وكرامة عبر فيزا ميزة 

كما حددت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بوزارة التضامن ، عدة شروط لصرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين بعد استعلام عن فيزا تكافل وكرامه، وعبر الفيزا من فروع مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات وفروع البنوك ، وهى كالأتى :

1_  عدم عمل الزوج أو العاجز والمسن بالقطاع العام والخاص والهيئات الحكومية بأجر تأمينى يتعدى 400 جنيه.

2_  عدم تقاض مساعدات الضمان أو معاشلات تأمين .

3_ أن يكون عمر المتقدم للحصول على معاش كراكة 65 عاما .

4_ يكون الأبناء من سن 6 سنوات إلى 18 عاما  وفى مراحل التعليم المختلفة .

5_  عدم القدرة على العمل أو وجود مرض مزمن وإعاقة بتقرير طبى معتمد .

تفعيل فيزا تكافل وكرامة لعام 2023 

فى النهاية، أعلنت وزارة التكامن الإجتماعى عن كافة خطوات تفعيل فيزا تكافل وكرامة للمستحقين من مختلف الفئات ، وعن استعلام فيزا تكافل وكرامه ، وذلك من خلال الإتصال لالخط الساخن رقم 19680.

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كما يتم إتباع التعليمات من خدمة العملاء الخاصة بالبنك مصدر الفيزا لصرف معاش التكافل والكرامة.

وأيضا فى حالة صهوبة الحصول على تفعيل الكارت والفيزا يتم الذهاب للوحدة الإجتماعية المختصة لتنشيط الفيزا ومن ثم صرف المعاش.

تعرف على رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

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