التضامن: نستقبل آلاف الشكاوى من "تكافل وكرامة".. وعدد المستفيدين وصل لـ22 مليون فرد

أكد الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن، أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 22 مليون شخص أي بمعدل 5.2 مليون أسرة، مؤكدًا أن القناة الشرعية لمستفيد تكافل وكرامة هو بوابة الشكاوى بمجلس الوزراء، موضحًا أنه وصل لهم شكاوى تفوق الآلاف، والرد كان في أسرع وقت.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه من حق تقديم شكوى في عدم الحصول على مساعدة أو التظلم، والشكوى تحتاج فحص الأوراق والزيارات الميدانية، مؤكدًا أن آلاف الشكاوى تصل للوزارة ويتم الرد عليها بقبولها أو رفضها، ولا يصح أن يكون هناك الرد الفوري على أي شكوى.

وتابع: نحن الآن في دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص، مشيرًا إلى أن شكاوى "تكافل وكرامة" مربوطة بمجلس الوزراء مباشرة، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي حصلت على أعلى نسبة رد على الشكاوى بـ97%، ولا يتم تأجيل أي شكوى.